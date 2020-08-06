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Суд изменил меру пресечения для Стерненко

06.08.2020, 21:35
Суд изменил меру пресечения для Стерненко - Фото
Фото: Facebook Сергея Стерненко

Общественному деятелю Сергею Стерненко заменили домашний арест с круглосуточного на ночной

Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения общественному деятелю Сергею Стерненко. Об этом Стерненко сообщил в Facebook.

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Как отмечается, Стерненко заменили домашний арест: с круглосуточного на ночной – с 21:00 до 6:00 до 21 сентября.

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Наталия Медведева
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Сергей Стерненко домашний арест

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