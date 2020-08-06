Суд изменил меру пресечения для Стерненко
06.08.2020, 21:35
Фото: Facebook Сергея Стерненко
Общественному деятелю Сергею Стерненко заменили домашний арест с круглосуточного на ночной
Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения общественному деятелю Сергею Стерненко. Об этом Стерненко сообщил в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, Стерненко заменили домашний арест: с круглосуточного на ночной – с 21:00 до 6:00 до 21 сентября.
Читайте также: Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко госпитализировали с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран, Исайкул выжил, но покинул Украину в 2019-м году.
- Экс-замгенпрокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко. В апреле Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено "в любом случае".
- В мае 2020-го Кузнецову и Исайкулу было объявлено о подозрении в хулиганстве. В июне прокуратура закрыла дело против Кузнецова, суд отменил ему подозрение и не дал разрешение на задержание Исайкула.
- 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
- 15 июня Шевченковский райсуд отправил Стерненко под домашний арест на 60 дней. Суд сопровождался массовой акцией сторонников Стерненко, во время которой правоохранители избили и задержали нескольких активистов, не допустив к ним при этом Красный крест.
- 3 июля апелляционный суд Киева отклонил апелляцию Стерненко, оставив его под круглосуточным домашним арестом.
Читайте также: Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии