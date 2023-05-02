Запорожье под обстрелом: россияне нанесли удары до включения тревоги

Около 15:30 дня 2 мая в Запорожье прогремели взрывы еще до включения сирен воздушной тревоги. Об этом сообщили два источника LIGA.net в областном центре в нескольких километрах друг от друга.

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В 15:31 местные власти написали в соцсетях о тревоге, но по меньшей мере два взрыва прогремели буквально за минуту до того.

Официально об атаке россиян и/или ее последствиях пока не сообщалось.

СПРАВКА. Россия регулярно обстреливает прифронтовые Запорожскую, Херсонскую, Харьковскую, Николаевскую, Донецкую и Луганскую области, применяя преимущественно комплексы С-300, реактивную и ствольную артиллерию, авиабомбы и авиаракеты. Из-за относительно малой дистанции подлетное время ракет/снарядов составляет секунды или десятки секунд, поэтому воздушные тревоги иногда включать не успевают, либо удары происходят вскоре после включения сирены.

Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.

Євген Пилипенко

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