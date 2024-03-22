Запорожье. Из-за атаки РФ погиб человек, двое пропали без вести, восемь пострадавших: фото

Повреждено десять частных домов и более 35 многоэтажек, работают соответствующие службы

Фото: Иван Федоров

В результате российской массированной атаки по Запорожью погиб человек, известно о восьми пострадавших. Только на одной улице города два человека пропали без вести. Есть разрушения, оккупанты попали исключительно в гражданские объекты. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

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Он сообщил, что в результате атаки погиб человек, предварительно известно о восьми раненых, разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, частные дома и многоэтажки.

За несколько часов оккупанты выпустили по Запорожье почти 20 ракет, они целились по критической инфраструктуре и попали исключительно в гражданские объекты, заявил Федоров.

Также перекрыто автомобильное движение по дамбе Днепровской гидроэлектростанции, но его должны восстановить максимум через сутки, отметил чиновник.

В общей сложности из-за российской атаки повреждено десять частных домов и более 35 многоэтажек, на местах работают соответствующие службы, заявил председатель ОВА.

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Впоследствии Федоров написал, что только на одной из улиц Запорожья от двух ракетных ударов РФ по меньшей мере два человека пропали без вести, четыре дома полностью разрушены, а более 40 – повреждены.

В настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию и помогают людям, подытожил он.

Фото: Иван Федоров

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Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.

Оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.

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