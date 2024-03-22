Запорожье. Из-за атаки РФ погиб человек, двое пропали без вести, восемь пострадавших: фото
В результате российской массированной атаки по Запорожью погиб человек, известно о восьми пострадавших. Только на одной улице города два человека пропали без вести. Есть разрушения, оккупанты попали исключительно в гражданские объекты. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.
Он сообщил, что в результате атаки погиб человек, предварительно известно о восьми раненых, разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, частные дома и многоэтажки.
За несколько часов оккупанты выпустили по Запорожье почти 20 ракет, они целились по критической инфраструктуре и попали исключительно в гражданские объекты, заявил Федоров.
Также перекрыто автомобильное движение по дамбе Днепровской гидроэлектростанции, но его должны восстановить максимум через сутки, отметил чиновник.
В общей сложности из-за российской атаки повреждено десять частных домов и более 35 многоэтажек, на местах работают соответствующие службы, заявил председатель ОВА.
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Впоследствии Федоров написал, что только на одной из улиц Запорожья от двух ракетных ударов РФ по меньшей мере два человека пропали без вести, четыре дома полностью разрушены, а более 40 – повреждены.
В настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию и помогают людям, подытожил он.
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- Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.
- Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.
- Оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.
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