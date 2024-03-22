Запоріжжя. Через атаку РФ загинула людина, двоє зниклих безвісти, 14 постраждалих – фото

Понівечено десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок, працюють відповідні служби

Фото: Іван Федоров

Унаслідок російської масованої атаки по Запоріжжю загинула людина, відомо про вісьмох постраждалих. Лише на одній вулиці міста двоє людей зникли безвісти. Є руйнування, окупанти влучили винятково у цивільні об'єкти. Про це повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.

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Він повідомив, що унаслідок атаки загинула людина, попередньо відомо про вісьмох поранених, зруйновані та пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватні будинки та багатоповерхівки.

За декілька годин окупанти випустили по Запоріжжю майже 20 ракет, вони цілили по критичній інфраструктурі й потрапили виключно в цивільні об’єкти, заявив Федоров.

Також перекрито автомобільний рух по дамбі Дніпровської гідроелектростанції, але його мають поновити максимум через одну добу зауважив посадовець.

Загалом через російську атаку понівечено десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок, на місцях працюють відповідні служби, заявив голова ОВА.

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Згодом Федоров написав, що лише на одній з вулиць Запоріжжя від двох ракетних ударів РФ щонайменше дві людини зникли безвісти, чотири будинки вщент зруйновано, а понад 40 – пошкоджено.

Наразі рятувальники продовжують пошукову операцію й допомагають людям, підсумував він.

ОНОВЛЕНО об 11:10. Федоров повідомив, що наразі відомо про одного загиблого, кількість поранених зросла до 14 осіб, двоє вважаються зниклими безвісти.

Фото: Іван Федоров

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Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.

Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив у енергетичний об'єкт.

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