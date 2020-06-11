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Завтра суд изберет Стерненко меру пресечения

Завтра суд изберет Стерненко меру пресечения - Фото
Сергей Стерненко (фото - личный аккаунт в Facebook)
11.06.2020, 18:17

Председательствовать будет судья, который в 2013 году принимал решения против участников Майдана

Заседание суда по избранию меры пресечения для экс-лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко состоится завтра, 12 июня. Об этом Стерненко написал в Twitter.

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Вопрос об избрании меры пресечения будет решать Шевченковский райсуд Киева в 14:00. Председательствовать будет судья Владимир Бугиль.

Справка. В декабре 2013 года судья Шевченковского райсуда Владимир Бугиль приговорил общественного активиста Дорожного контроля Андрея Дзындзю к двум месяцам ареста "за участие в беспорядках" около Администрации президента 1 декабря.

Сегодня в СБУ Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, которое он якобы совершил, когда Кузнецов с еще одним гражданином напали на него в 2018 году. В качестве меры пресечения для него будут просить круглосуточный домашний арест.

Стерненко с подозрением не согласен. Он утверждает, что была необходимая самооборона, а не убийство. По данным же СБУ, Стерненко сначала действительно защищался и ранил обоих нападавших. Однако затем, когда Кузнецов убежал, и, по мнению следствия, жизни и здоровью Стерненко "уже ничего не угрожало", он догнал и ранил напавшего ножом в сердце.

Вадим Ребрина
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Сергей Стерненко сбу самооборона
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