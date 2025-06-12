Зеленский: Украина имеет возможность производить оружие на около $30 млрд

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

У Украины есть возможность производить вооружение на сумму около $30 млрд, однако в настоящее время привлечено лишь около 60% этого потенциала. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом, которую транслировало Суспильне.

Зеленский отметил, что в настоящее время примерно 40% производственного потенциала остаются неиспользованными. По его словам, это, с одной стороны, хорошо, ведь свидетельствует о росте возможностей даже во время войны.

"Но с другой, если у вас нет финансирования и заказов, когда вам не нужно ждать годами, что очень важно. Мы благодарны за любое финансирование, но когда вы теряете время, вы теряете технологии, и враг может догнать", – отметил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина готова наладить партнерское производство с Германией, потому что Германия, по его словам, одна из стран, которая "это понимает, знает правила и всегда делает, что говорит".

Зеленский также отметил, что Украина не может делиться технологиями со всеми партнерами из-за потенциальных рисков, связанных с агрессивными государствами.

"Поэтому мы нуждаемся в тех, кому можем доверять, и мы доверяем Германии. У них будет технология, у нас будет совместное производство... Но на будущее это будет хорошо для обеих стран", – сказал Зеленский.