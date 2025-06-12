Зеленський: Україна має можливість виробляти зброю на близько $30 млрд
Україна має можливість виробляти озброєння на суму близько $30 млрд, однак наразі залучено лише близько 60% цього потенціалу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, яку транслювало Суспільне.
Зеленський зауважив, що наразі приблизно 40% виробничого потенціалу залишаються невикористаними. За його словами, це, з одного боку, добре, адже свідчить про зростання можливостей навіть під час війни.
"Але з іншого, якщо у вас немає фінансування і замовлень, коли вам не треба чекати роками, що дуже важливо. Ми вдячні за будь-яке фінансування, але коли ви втрачаєте час, ви втрачаєте технології, і ворог може наздогнати", – зауважив президент.
Водночас Зеленський наголосив, що Україна готова налагодити партнерське виробництво з Німеччиною, тому що Німеччина, за його словами, одна з країн, яка "це розуміє, знає правила і завжди робить, що говорить".
Зеленський також зазначив, що Україна не може ділитися технологіями з усіма партнерами через потенційні ризики, пов’язані з агресивними державами.
"Тому ми потребуємо тих, кому можемо довіряти, й ми довіряємо Німеччині. Вони матимуть технології, у нас буде спільне виробництво... Але на майбутнє це буде добре для обох країн", – сказав Зеленський.
- Українське Міноборони заявляло, що у 2025 році планує закупити 4,5 млн FPV-безпілотників для війська.
- Загалом відомство оцінює виробничі потужності української "оборонки" у 10 млн БпЛА різних типів на рік.