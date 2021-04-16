Зеленский: Хочу, чтобы мои отношения с Макроном были лучше, чем его с Путиным
Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы его отношения с лидером Франции Эмманюэлем Макроном были лучше, чем у французского президента с главой России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Le Figaro, перевод которого предоставила пресс-служба Офиса президента.
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"Я очень хотел бы, чтобы мои отношения с Макроном, а значит, отношения Украины и Франции, были еще лучше, чем отношения Макрона с другими лидерами, например с президентом России. Особенно сейчас, когда нам очень нужна поддержка Европы. Когда мы очень пострадали от агрессии России", – сказал президент.
Зеленский "понимает" желание Макрона иметь дружеские отношения с РФ. Однако президент хочет, чтобы и французский лидер понял его стремление.
"Всегда меньше болит, если касается не тебя, и всегда кажется, что с тобой так не будет. Но история не гладит по головке, а бьет хуком тогда, когда ты не ждешь. Ты должен быть готов", – предупредил Зеленский.
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Президент считает, что Макрон поддерживает Украину, однако война с Россией происходит не во Франции. Зеленский не знает, была ли РФ причастной к конфликтам и страйкам во Франции, однако призвал Макрона быть начеку.
"Мне кажется, что он как умный лидер должен осознать опасность раньше, чем могут произойти какие-то действия, похожие на наши, которые, не дай бог, унесут жизни людей. Поэтому баланса не получится, я так считаю", – сказал президент.
Зеленский также считает, что именно Макрон сейчас может "сделать искусственное дыхание" нормандскому формату.
- В конце марта после гибели четырех украинских военных под Шумами на Донбассе Путин, Макрон и канцлер Германии Меркель обсуждали ситуацию на Донбассе. РФ призвали прекратить стрельбу.
- В ОП в ответ заявили, что никакие решения по Донбассу без участия Украины "не могут и не будут приниматься", а позже анонсировали переговоры Зеленский-Макрон-Меркель.
- Сегодня Зеленский в Париже встретится с Макроном, Меркель присоединится по видеосвязи, Путина не будет. Встреча происходит на фоне стягивания войск РФ к границам Украины.
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Офис Макрона перед встречей с Зеленским: Суверенитет Украины под угрозой
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