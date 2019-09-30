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Зеленский: Украина не будет действовать по приказу других стран

Зеленский: Украина не будет действовать по приказу других стран - Фото
Владимир Зеленский на учениях МВД (Фото: пресс-служба президента)
30.09.2019, 16:46

Президент заявил, что не имеет отношения к тому, что расследуют правоохранители

Киев не будет действовать исключительно по приказу других стран, заявил сегодня президент Владимир Зеленский во время визита на учения МВД в селе Старое, сообщает Reuters.

"Нам нельзя приказать сделать что-нибудь. Мы независимая страна", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, откроет ли Киев расследование против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына по запросу президента США Дональда Трампа.

"Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любой случай, когда нарушен закон", - заявил президент.

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