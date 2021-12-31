Зеленский назначил Сухачева директором ГБР

Президент Владимир Зеленский назначил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева директором бюро. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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"Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет", – говорится в тексте указа.

СПРАВКА. По информации ГБР, Алексей Сухачев родился в 1978 году в Харькове. Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Доктор юридических наук. С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления центрального управления СБУ. В 2017-2019 гг. работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры. В 2019-2020 гг. проходил военную службу в Службе внешней разведки. По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора ГБР.

Вадим Ребрина

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