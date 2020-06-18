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Зеленский назвал два условия для увольнения Авакова

Зеленский назвал два условия для увольнения Авакова - Фото
Владимир Зеленский и Арсен Аваков (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
18.06.2020, 15:15

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос об увольнении главы МВД Арсена Авакова можно рассмотреть, если будет конкретная кандидатура на замену

Президент Владимир Зеленский назвал депутатам Слуги народа условия, при которых возможно рассмотрение вопроса об увольнении главы МВД Арсена Авакова. Об этом на брифинге заявила замглавы фракции СН Евгения Кравчук, сообщает Радио Свобода.

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"Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра МВД или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться", - заявила Кравчук.

6 июня Зеленский, отвечая на вопрос о его реакции на протесты против Авакова, заявил: "До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр".

  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции по подозрению в изнасиловании и избиении женщины. Позже в деле появился еще один потерпевший. В МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских: задержанным сообщили о подозрении, уволены 10 сотрудников отделения полиции в Кагарлыке.
  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.
  • 5 июня проект постановления об отставке Авакова был зарегистрирован в Раде. Документ подписали 55 нардепов. Во фракции Евросолидарность заявили, что готовы проголосовать за отставку Авакова, но ставить подписи под проектом постановления смысла не видят.
  • 10 июня в Голосе заявили об искусственных бюрократических препятствиях, якобы возникших при рассмотрении проекта постановления в профильном комитете парламента.
  • 15 июня фракция Голос начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы рассмотреть постановление об отставке Авакова. 
Владислав Сердюк
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