Зеленский: Освобожденные моряки будут лечиться в Латвии

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Правительство Латвии пригласило на реабилитацию и лечение украинских моряков, вернувшихся из плена. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом, передает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что помощь Украине со стороны Латвии в гуманитарных вопросах - чрезвычайно важна.

"Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха для украинских детей, которые потеряли родителей вследствие войны на востоке Украины", - перечисили президент помощь, которую оказывает Латвия.

Левитс подтвердил, что в Латвии будут проходить лечение украинские моряки, и заявил о продолжении работы программы реабилитации украинских военных.

16 октября Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом.

7 сентября произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В списке освобожденных оказались и 24 военнопленных моряка.

9 октября сообщалось, что состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное , но каждому требуется время на лечение и обследование. Также военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

25 ноября 2018 года российские силовики атаковали три украинских корабля в Керченском проливе, когда те следовали из порта Одессы в Мариуполь.

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