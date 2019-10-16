Зеленский: Освобожденные моряки будут лечиться в Латвии

Правительство Латвии пригласило на реабилитацию и лечение украинских моряков, вернувшихся из плена. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом, передает пресс-служба главы государства.
Зеленский отметил, что помощь Украине со стороны Латвии в гуманитарных вопросах - чрезвычайно важна.
"Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха для украинских детей, которые потеряли родителей вследствие войны на востоке Украины", - перечисили президент помощь, которую оказывает Латвия.
Левитс подтвердил, что в Латвии будут проходить лечение украинские моряки, и заявил о продолжении работы программы реабилитации украинских военных.
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