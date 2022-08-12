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Зеленский предлагает Раде продлить мобилизацию и военное положение — сроки пока неизвестны

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 17:33
Зеленский предлагает Раде продлить мобилизацию и военное положение — сроки пока неизвестны - Фото
Владимир Зеленский в Раде (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Соответствующие документы зарегистрированы в парламенте.

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На рассмотрение народных депутатов внесены проекты Закона об утверждении указов Зеленского о продлении мобилизации и правового режима военного положения.

Точные сроки продления пока неизвестны.

Нардеп Ярослав Железняк заявлял, что срок продления военного положения может быть "достаточно долгим". Также он заявлял, что Рада продлит военное положение и мобилизацию уже на ближайшем пленарном заседании.

ДОПОЛНЕНО В 18:50. На сайте Рады появились тексты законопроекта №7664 и сопроводительные документы: Зеленский предлагает продлить военное положение с 23 августа  сроком на 90 суток. Ранее военное положение продлевалось также на 90 дней.  

Сроки проведения всеобщей мобилизации президент тоже предлагает продлить на 90 суток с 23 августа. 

Таким образом, военное положение и мобилизацию могут пролить до 21 ноября 2022 года.

Читайте также: Зеленский провел заседание Ставки — обсуждали мобилизацию и обеспечение войск вооружением 

Дмитрий Гриниченко
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верховная рада Владимир Зеленский война военное положение всеобщая мобилизация
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