Зеленский предлагает Раде продлить мобилизацию и военное положение — сроки пока неизвестны
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Соответствующие документы зарегистрированы в парламенте.
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На рассмотрение народных депутатов внесены проекты Закона об утверждении указов Зеленского о продлении мобилизации и правового режима военного положения.
Точные сроки продления пока неизвестны.
Нардеп Ярослав Железняк заявлял, что срок продления военного положения может быть "достаточно долгим". Также он заявлял, что Рада продлит военное положение и мобилизацию уже на ближайшем пленарном заседании.
ДОПОЛНЕНО В 18:50. На сайте Рады появились тексты законопроекта №7664 и сопроводительные документы: Зеленский предлагает продлить военное положение с 23 августа сроком на 90 суток. Ранее военное положение продлевалось также на 90 дней.
Сроки проведения всеобщей мобилизации президент тоже предлагает продлить на 90 суток с 23 августа.
Таким образом, военное положение и мобилизацию могут пролить до 21 ноября 2022 года.
- 15 июля набрала 25 000 голосов петиция, в которой президента Зеленского просят запретить раздавать повестки на улицах, блокпостах и АЗС.
- 28 июля очередная петиция набрала 25 000 подписей: просят выпустить большинство мужчин за границу, аргументируя это тем, что "воевать должны боеспособные". Ранее он уже отвечал отказом на аналогичную петицию в мае, а затем и в июне.
- 29 июля Рада расширила список военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации.
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