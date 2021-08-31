UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский прибыл в Вашингтон по приглашению Байдена

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 06:30
Зеленский прибыл в Вашингтон по приглашению Байдена - Фото
Владимир Зеленский и Елена Зеленская в Вашингтоне (фото - пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская прибыли в Вашингтон по приглашению лидера США Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что в повестке дня – встреча Байдена и Зеленского тет-а-тет и в расширенных составах делегаций.

Также будут встречи с другими высокопоставленными чиновниками США, планируется подписать несколько документов.

Программа делегации Зеленского в США рассчитана на несколько дней и будет проходить в нескольких городах восточного и западного побережья Соединенных Штатов.

ДОПОЛНЕНО В 11:23. Сегодня Зеленский вместе с министром обороны Андреем Тараном встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщили в американском оборонном ведомстве.

Также Елена Зеленская сообщила в Instagram, что во время визита в США планирует запустить украинский аудиогид в усадьбе Маунт-Вернон первого президента США Джорджа Вашингтона, встретиться с женщинами Power women, участвовать в открытии Украинского дома, посетить музей Холокоста, провести встречи в Стэндфордском университете и управлении образовании Сан-Франциско, посетить художественную галерею De Young.

Читайте также: "Пора внести ясность". Зачем Зеленский едет к Байдену и чего ждать Украине

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский вашингтон джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 