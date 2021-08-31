Зеленский прибыл в Вашингтон по приглашению Байдена
Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская прибыли в Вашингтон по приглашению лидера США Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.
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Отмечается, что в повестке дня – встреча Байдена и Зеленского тет-а-тет и в расширенных составах делегаций.
Также будут встречи с другими высокопоставленными чиновниками США, планируется подписать несколько документов.
Программа делегации Зеленского в США рассчитана на несколько дней и будет проходить в нескольких городах восточного и западного побережья Соединенных Штатов.
ДОПОЛНЕНО В 11:23. Сегодня Зеленский вместе с министром обороны Андреем Тараном встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщили в американском оборонном ведомстве.
Также Елена Зеленская сообщила в Instagram, что во время визита в США планирует запустить украинский аудиогид в усадьбе Маунт-Вернон первого президента США Джорджа Вашингтона, встретиться с женщинами Power women, участвовать в открытии Украинского дома, посетить музей Холокоста, провести встречи в Стэндфордском университете и управлении образовании Сан-Франциско, посетить художественную галерею De Young.
- Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне была запланирована на 30 августа. В Конгрессе США призывали перенести встречу на другое время, так как эта дата совпадает с каникулами конгрессменов.
- 19 августа встречу Зеленского и Байдена переносили на 31 августа. Затем ее перенесли на 1 сентября, в ОП говорят, что так сделали, поскольку 31 августа заканчивается американская эвакуация из Афганистана.
- 31 августа и 1 сентября Зеленский будет в Вашингтоне. После этого президент поедет в Калифорнию.
- Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что ключевая тема переговоров в Вашингтоне – возможность привлечения США к деоккупации Крыма и Донбасса. Омбудсмен Людмила Денисова сказала, что президент также повезет Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев.
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