Зеленский прибыл в Вашингтон по приглашению Байдена

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская прибыли в Вашингтон по приглашению лидера США Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

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Отмечается, что в повестке дня – встреча Байдена и Зеленского тет-а-тет и в расширенных составах делегаций.

Также будут встречи с другими высокопоставленными чиновниками США, планируется подписать несколько документов.

Программа делегации Зеленского в США рассчитана на несколько дней и будет проходить в нескольких городах восточного и западного побережья Соединенных Штатов.

ДОПОЛНЕНО В 11:23. Сегодня Зеленский вместе с министром обороны Андреем Тараном встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщили в американском оборонном ведомстве.

Также Елена Зеленская сообщила в Instagram, что во время визита в США планирует запустить украинский аудиогид в усадьбе Маунт-Вернон первого президента США Джорджа Вашингтона, встретиться с женщинами Power women, участвовать в открытии Украинского дома, посетить музей Холокоста, провести встречи в Стэндфордском университете и управлении образовании Сан-Франциско, посетить художественную галерею De Young.

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Марк Сировой

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