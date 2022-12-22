Зеленский: Путин – человек с больным отношением к миру, ему уже не надо "посылать сигналы"

Президент Владимир Зеленский считает, что российскому диктатору Владимиру Путину уже не надо посылать какие-либо сигналы/месседжи. Об этом заявил он во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

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Зеленского спросили, какой сигнал он хотел бы послать Путину сейчас.

Президент ответил, что посылал российскому диктатору месседжи во время встречи в нормандском формате в 2019 году.

"Тогда мы посылали максимальные месседжи президенту Путину, чтобы ни в коем случае не было полномасштабного вторжения, чтобы остановить агрессию, чтобы восстановить нашу территориальную целостность, чтобы найти дипломатическое взаимопонимание – не дай бог, может случиться полномасштабная война", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что Путин всегда говорил, что полномасштабной войны не будет, всем врал.

"Какие месседжи можно посылать ему, после того, как он отравил нашу гражданскую жизнь, нашу спокойную жизнь? И видит себя, судя по его месседжам, что после Украины может пойти дальше – где раньше было мощное присутствие Советского Союза", – сказал президент.

Он подчеркнул, что такому человеку как Путин не надо посылать сигналы.

"Для чего человеку, как я считаю, с больным отношением к миру, абсолютно неадекватным – для чего ему отправлять месседжи? Он должен быть сегодня заинтересован, чтобы мир на него обращал внимание. Он больше не субъект цивилизованных людей. Он должен быть заинтересован, чтобы сберечь хоть что-то от культуры и истории его народа и его государства", – заявил Зеленский.

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21 декабря Зеленский приехал в США, у него состоялась встреча с президентом США Джо Байденом и запланировано выступление перед Конгрессом.

Ожидается, что украинская делегация еще раз призовет Белый дом передать Вооруженным Силам Украины дальнобойные (до 300 км) ракеты ATACMS для систем HIMARS, а также разведывательно ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что война вступила в новую фазу, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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Наталія Медведєва

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