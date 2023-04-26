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Зеленский раскрыл детали разговора с Си. Довел до Китая, что Украина не уступит территории

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26.04.2023, 18:22
Зеленский раскрыл детали разговора с Си. Довел до Китая, что Украина не уступит территории - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил главе КНР Си Цзиньпину, что Украина не пойдет на какие-либо территориальные уступки. Об этом он сообщил по итогам телефонного разговора с китайским правителем.

По его словам, переговоры с Си продолжались час, на них они обсудили "весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений".

Он отметил, что отдельное внимание было уделено возможному взаимодействию для установления долгосрочного и справедливого мира. 

"Никто не хочет мира больше, чем украинский народ. Мы — на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения Устава ООН", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов, а территориальная целостность Украины должны быть восстановлена в границах 1991 года. 

"Также обсудили пути укрепления партнерства. До полномасштабного российского вторжения Китай являлся торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс возвращению, сохранению и развитию этой динамики на всех уровнях", — резюмировал он.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

Читайте также: Китай направил в Украину Ли Хуэйя. Он был послом в России 10 лет и имеет награды от Путина

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Китай война переговоры си цзиньпин
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