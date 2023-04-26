Зеленский раскрыл детали разговора с Си. Довел до Китая, что Украина не уступит территории
Президент Владимир Зеленский заявил главе КНР Си Цзиньпину, что Украина не пойдет на какие-либо территориальные уступки. Об этом он сообщил по итогам телефонного разговора с китайским правителем.
По его словам, переговоры с Си продолжались час, на них они обсудили "весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений".
Он отметил, что отдельное внимание было уделено возможному взаимодействию для установления долгосрочного и справедливого мира.
"Никто не хочет мира больше, чем украинский народ. Мы — на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения Устава ООН", — заявил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов, а территориальная целостность Украины должны быть восстановлена в границах 1991 года.
"Также обсудили пути укрепления партнерства. До полномасштабного российского вторжения Китай являлся торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс возвращению, сохранению и развитию этой динамики на всех уровнях", — резюмировал он.
Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
- 23 апреля посол Китая во Франции Лю Шай повторил пропагандистский тезис РФ, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", и что Крым "изначально принадлежал России" и "был подарен Украине" руководителем СССР в 1953-1964 годах Хрущевым. Пекин официально отреагировал.
- 25 апреля президент Чехии Павел заявил, что Китай не может быть посредником между Россией и Украиной, так как "заинтересован в затягивании войны".
- Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место пустовало с 2021 года.
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