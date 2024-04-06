Зеленский: В этом году получим 10% от количества самолетов, которое нам нужно

Владимир Зеленский (Скриншот из видео)

В этом году партнеры предоставят Украине 10% самолетов от необходимого стране современного воздушного флота. Полной численности было бы достаточно для победы над тем количеством бортов, которые применяют оккупанты. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону.

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По его словам, необходим комбинированный подход в противодействии российским носителям управляемых авиабомб: и самолеты, и системы противовоздушной обороны.

"Потому что самолетов у нас не хватит. Кроме тех, что у нас есть, то [количество самолетов], которое нам сегодня готовы давать партнеры, именно в этом году составляет, я считаю, 10% от того объема, который нам нужен... Я говорю: если бороться в небе, то бороться и побеждать, а не просто – "у нас есть F-16". Нет, этого мало", – заявил президент.

Глава государства выразил уверенность, что у Украины будет современный воздушный флот – и в этом году страна получит 10% от его объема.

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Полного количества этого флота было бы достаточно, чтобы самостоятельно победить то количество российских самолетов, которое применяется против Украины, пояснил Зеленский.

"То есть мы точно знаем, каким количеством [самолетов] они бьют по нам, сколько они используют – нам нужно соответствующее количество. И мы понимаем, что 10% в этом году будет. Поэтому я сказал о комбинированном [подходе] – не хватит самолетов пока. И самолеты, и ПВО – так можно", – подытожил он.

В феврале военная разведка сообщала, что у российских захватчиков около трехсот боевых самолетов, которые могут использовать против Украины.

1 марта тогдашний представитель командования Воздушных сил сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

18 марта Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.

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