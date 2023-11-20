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Зеленский: Война не закончится так быстро, как нам хотелось бы. Но руки опускать не будем

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 11:40
Зеленский: Война не закончится так быстро, как нам хотелось бы. Но руки опускать не будем - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA/YVES HERMAN)

Президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины не закончится "так быстро, как хотелось бы". Об этом он сообщил во время встречи с представителями западных медиа.

По его словам, в мире необходимо сохранять внимание к Украине, которая сражается за свою свободу.
"Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас, для наших воинов, это не кино. Это наша жизнь. Это ежедневный тяжелый труд", — сказал Зеленский.
Он отметил, что война закончится "не так быстро, как нам хотелось бы".
"Но мы не имеем права опускать руки и не сделаем этого", — заявил глава государства.
  • Президент снова отверг утверждение о том, что сейчас на фронте якобы патовая ситуация: заявил, что патовой ситуацией будет, если конфликт заморозится, ведь это будет та же война, однако без возможности ответить врагу.
  • Зеленский отметил, что Украина начала производить аналоги западного оружия, но для этого нужно время, и без поставок от партнеров "усложняется все".
  • Он сообщил, что украинская делегация работает с международными партнерами во время визита в Соединенные Штаты – "готовит следующий год".

Читайте также: Зеленский: Должны помнить, что Россия еще способна нести зло, мы должны бороться 

Дмитрий Гриниченко
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