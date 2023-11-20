Зеленский: Война не закончится так быстро, как нам хотелось бы. Но руки опускать не будем

Президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины не закончится "так быстро, как хотелось бы". Об этом он сообщил во время встречи с представителями западных медиа.

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По его словам, в мире необходимо сохранять внимание к Украине, которая сражается за свою свободу.

"Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас, для наших воинов, это не кино. Это наша жизнь. Это ежедневный тяжелый труд", — сказал Зеленский.

Он отметил, что война закончится "не так быстро, как нам хотелось бы".

"Но мы не имеем права опускать руки и не сделаем этого", — заявил глава государства.

Президент снова отверг утверждение о том, что сейчас на фронте якобы патовая ситуация: заявил, что патовой ситуацией будет, если конфликт заморозится, ведь это будет та же война, однако без возможности ответить врагу.

Зеленский отметил, что Украина начала производить аналоги западного оружия, но для этого нужно время, и без поставок от партнеров "усложняется все".

Он сообщил, что украинская делегация работает с международными партнерами во время визита в Соединенные Штаты – "готовит следующий год". Читайте также: Зеленский: Должны помнить, что Россия еще способна нести зло, мы должны бороться

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