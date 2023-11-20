Зеленський: Війна не закінчиться так швидко, як нам хотілося б. Але руки опускати не будемо

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України не закінчиться "так швидко, як хотілося б". Про це він повідомив під час зустрічі із представниками західних медіа.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, у світі необхідно зберігати увагу до України, яка бореться за свою волю.

"Люди чомусь ставляться до цього, як до кіно, і очікують, що у подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи. Але для нас, для наших воїнів, це не кіно. Це наше життя. Це щоденна важка праця", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що війна закінчиться "не так швидко, як нам хотілося б".

"Але ми не маємо права опускати руки та не зробимо цього", – заявив глава держави.

Президент знову відкинув твердження про те, що зараз на фронті нібито патова ситуація: заявив, що патовою ситуацією буде, якщо конфлікт заморозиться, адже це буде та сама війна, проте без можливості відповісти ворогові.

Зеленський зазначив, що Україна почала виробляти аналоги західної зброї, але для цього потрібен час, і без постачань від партнерів "ускладнюється все".

Він повідомив, що українська делегація працює з міжнародними партнерами під час візиту до Сполучених Штатів – "готує наступний рік".

Читайте також: Зеленський: Маємо пам'ятати, що Росія ще здатна нести зло, ми маємо боротися

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.