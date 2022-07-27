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Зеленский все еще ждет Штайнмайера в Киеве – Мельник

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 12:57
Зеленский все еще ждет Штайнмайера в Киеве – Мельник - Фото
Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский вновь пригласил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера приехать с визитом в Киев. Об этом сообщил Die Zeit уходящий с должности посла Украины в Германии Андрей Мельник, пишет Deutsche Welle.

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Посол сказал, что Штайнмайера все еще ждут с визитом в Киеве.

Мельник также сообщил, его работа в Германии закончится через 2-3 недели. Он назвал свою отставку "процедурным решением" и утверждает, что она не связана с его критическими высказываниями в адрес властей Германии о том, что они недостаточно поддерживают Украину.

СПРАВКА. Штайнмайер хотел приехать в Киев в апреле, но в Украине дали понять, что его здесь видеть не очень хотят "из-за связей с РФ". Вспыхнул скандал. Шольц отказался ехать в Украину якобы из-за этого. В начале мая Киев и пригород посетил лидер немецкой оппозиции – глава ХДС Мерц. Он раскритиковал Шольца за то, что он до сих пор не приехал. Глава крупнейшей фракции в Европарламенте Вебер посоветовал Шольцу "проглотить обиду и проявить солидарность". 5 мая президент Зеленский и Штайнмайер поговорили и уладили недоразумения. 12 мая Штайнмайер заявил о готовности посетить Украину, но позже.
  • 8 июля немецкие медиа сообщали, что президент Штайнмайер намерен посетить Киев для встречи с Зеленским, но дата визита пока не определена. 

Читайте также: Штайнмайер: Не подталкивайте Украину к переговорам, исход войны решается на поле боя

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский Германия Франк-Вальтер Штайнмайер андрей мельник
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