Зеленский все еще ждет Штайнмайера в Киеве – Мельник

Президент Владимир Зеленский вновь пригласил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера приехать с визитом в Киев. Об этом сообщил Die Zeit уходящий с должности посла Украины в Германии Андрей Мельник, пишет Deutsche Welle.

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Посол сказал, что Штайнмайера все еще ждут с визитом в Киеве.

Мельник также сообщил, его работа в Германии закончится через 2-3 недели. Он назвал свою отставку "процедурным решением" и утверждает, что она не связана с его критическими высказываниями в адрес властей Германии о том, что они недостаточно поддерживают Украину.

8 июля немецкие медиа сообщали, что президент Штайнмайер намерен посетить Киев для встречи с Зеленским, но дата визита пока не определена.

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Сергей Бережной

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