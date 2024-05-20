Зеленский о мобилизации: Хотя фронт растянут, нужно время, чтобы подготовить новобранцев
Президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в Харьковской области сейчас контролируемая. Хотя Силы обороны растянуты на фронте на более чем 1000 км, нужно время, чтобы подготовить новобранцев к бою в ходе новой мобилизации, рассказал он в интервью Reuters.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Он отметил, что ситуация на северо-востоке Украины сейчас контролируется после начала российского наступления в Харьковской области.
По словам президента, мир не должен забывать, что Россия тоже активно давит на востоке страны.
Хотя украинские силы уже растянуты на линии фронта протяженностью более 1000 км, однако нужно время, чтобы подготовить новобранцев к бою в рамках новой мобилизационной кампании, заявил украинский лидер.
Читайте также: Президент: Украина ведет переговоры об ударах по РФ западным оружием, пока ничего положительного
- С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через территориальные центры комплектования (ТЦК), центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.
- Для обновления данных работает приложение Минобороны "Резерв+". При этом сейчас функция авторизации в приложении может работать не у всех одновременно из-за того, что она защищена от DDOS-атак, заявляют в военном ведомстве.
- Президент Зеленский подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение воинского учета.
Читайте также: Не только ТЦК. Список тех, кто может вручить повестку, расширился – решение правительства