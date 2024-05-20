Зеленский о мобилизации: Хотя фронт растянут, нужно время, чтобы подготовить новобранцев

Отметил, что ситуация в Харьковской области контролируемая, но напомнил о давлении россиян на востоке

Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в Харьковской области сейчас контролируемая. Хотя Силы обороны растянуты на фронте на более чем 1000 км, нужно время, чтобы подготовить новобранцев к бою в ходе новой мобилизации, рассказал он в интервью Reuters.

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Он отметил, что ситуация на северо-востоке Украины сейчас контролируется после начала российского наступления в Харьковской области.

По словам президента, мир не должен забывать, что Россия тоже активно давит на востоке страны.

Хотя украинские силы уже растянуты на линии фронта протяженностью более 1000 км, однако нужно время, чтобы подготовить новобранцев к бою в рамках новой мобилизационной кампании, заявил украинский лидер.

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