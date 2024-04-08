Звягель. Глава ОВА: Прямой угрозы нет, горсовет прибег к превентивной мере

Фото: novograd.city

Из-за попадания в инфраструктурный объект Звягильской общины нет прямой угрозы для гражданского населения, местные власти приняли превентивную меру. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в комментарии Радио Свобода.

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"В 2:35 был атакован объект инфраструктуры. Пострадавших нет. Сейчас прямой угрозы нет. Работает оперативно-следственная группа по установлению фиксации преступлений РФ против мирной инфраструктуры нашего государства", – заявил он.

Будечко отметил, что на месте уже все локализовано, а решение городского совета по дистанционному обучению школьников и рекомендации не выходить на улицу являются превентивной мерой.

Ранее горсовет Звягеля сообщил, что захватчики ночью нанесли удар по объекту инфраструктуры общины – из-за этого существует прямая угроза загрязнения воздуха.

Украинские защитники сбили 17 из 24 дронов-камикадзе типа Shahed и ракету Х-59, которыми российские оккупанты атаковали ночью.

Силы обороны юга сообщили о сбитии семерых дронов в их зоне ответственности.

Есть попадания в Одесском районе и повреждения, также обломки сбитого беспилотника повредили автозаправочную станцию. Пострадавших нет.

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