Звягель. Голова ОВА: Прямої загрози немає, міськрада вдалася до превентивного заходу

Фото: novograd.city

Через влучання в інфраструктурний об'єкт Звягільської громади немає прямої загрози для цивільного населення, місцева влада вжила превентивний захід. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у коментарі Радіо Свобода.

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"О 2:35 було атаковано об’єкт інфраструктури. Немає постраждалих. Зараз прямої загрози немає. Працює оперативно-слідча група для встановлення фіксації злочинів РФ проти мирної інфраструктури нашої держави", – заявив він.

Бунечко зазначив, що на місці вже все локалізовано, а рішення міської ради щодо дистанційного навчання школярів та рекомендації не виходити на вулицю є превентивним заходом.

Раніше міськрада Звягеля повідомила, що загарбники вночі завдали удару по об'єкту інфраструктури громади – через це існує пряма загроза забруднення повітря.

Українські захисники збили 17 з 24 дронів-камікадзе типу Shahed та ракету Х-59, котрими російські окупанти атакували вночі.

Сили оборони півдня повідомили про збиття сімох дронів у їхній зоні відповідальності.

Є влучання в Одеському районі та пошкодження, також уламки збитого безпілотника пошкодили автозаправну станцію. Постраждалих немає.

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