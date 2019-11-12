Арахамия объяснил поворот Слуги народа к социализму - видео

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По мнению главы фракции СН, украинское общество - "супер-социальное"

Партия Слуга народа должна соответствовать запросу людей на социальное государство, заявил глава фракции Давид Арахамия в интервью Liga.net.

"В целом я считаю, что социал-либерализм имеет место быть, хоть это и крайне трудная задача", - рассказал он.

По мнению Арахамии, украинское общество - "супер-социальное", даже молодежь видит государство "активным участником и регулятором процессов". В то же время, политический партия в Украине - это "маркетинговый продукт", считает глава фракции СН, поэтому, если партия не будет отвечать социальному запросу избирателей, она будет "представлять не масс-маркет".

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При этом Арахамия отрицает, что предвыборное заявление о либертарианской идеологии Слуги народа было маркетинговым ходом. "У нас есть и либертарианцы. Десять лет назад было трудно представить, что на повестке дня будет вопрос рынка земли или медицинского каннабиса", - заявил он.

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Теги: Слуга народа, социализм, либертарианство, Давид Арахамия
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