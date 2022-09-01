Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехват телефонного разговора оккупанта. В нем женщина пересказывает российскому военному слова российских знакомых из временно оккупированного Крыма, что Украина их "бомбит".
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"До Крыма уже добрались... Никифорова вчера переписывалась со своей подругой из Крыма. Она говорит, вообще бомбят, пи..ц как", – говорит женщина.
Сегодня ГУР также обратился с просьбой к жителям временно оккупированного российскими войсками Крыма помочь ВСУ в изгнании захватчиков, а именно – передавать на номер +380969455341 в мессенджерах Signal и WhatsApp информацию о враге.
- 9 августа в Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке. 16 августа были взрывы на складе боеприпасов и на железнодорожных объектах под Джанкоем, а также в районе военного городка в Гвардейском, 20 августа беспилотник врезался в штаб ЧФ РФ в Севастополе.
- Зеленский призвал мирных крымчан держаться подальше от военных объектов оккупантов.
- В Офисе президента заявили, что начали разрабатывать эвакуационные маршруты для деоккупации Крыма.
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