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"До Крыма добрались, бомбят пипец как" – перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 19:30
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Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехват телефонного разговора оккупанта. В нем женщина пересказывает российскому военному слова российских знакомых из временно оккупированного Крыма, что Украина их "бомбит". 

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"До Крыма уже добрались... Никифорова вчера переписывалась со своей подругой из Крыма. Она говорит, вообще бомбят, пи..ц как", – говорит женщина.

Сегодня ГУР также обратился с просьбой к жителям временно оккупированного российскими войсками Крыма помочь ВСУ в изгнании захватчиков, а именно – передавать на номер +380969455341 в мессенджерах Signal и WhatsApp информацию о враге.

Читайте также: Россияне ночью выпустили с Крыма два "Оникса": один потеряли, второй сломала украинская ПВО

Сергій Бережний
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Крым оккупанты перехват ГУР Взрывы в Крыму
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