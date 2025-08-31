Украинские военные находятся в селе Дачное Днепропетровской области, несмотря на заявления военного руководства государства-агрессора. Об этом свидетельствует видео, опубликованный Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

Таким образом Генштаб опроверг заявление начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова об оккупации населенного пункта.

"Как выглядит "оккупированное", по докладу Герасимова, село Дачное Днепропетровской области – показывают воины 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть военных среди разрушенных домов. Один из бойцов размахивает украинским флагом.

30 августа Герасимов, комментируя летнюю наступательную кампанию, заявил, что российские войска якобы преодолели инженерные заграждения Сил обороны на административной границе Днепропетровской области и захватили два населенных пункта – Дачное и Филия.

2 июля Генштаб опровергал информацию об оккупации Дачного. Тогда одна из небольших разведывательных групп россиян смогла проникнуть в населенный пункт, но Силы обороны ее уничтожили.

10 августа в Генштабе подтвердили, что Силы обороны контролируют Дачное.