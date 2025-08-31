Українські військові перебувають у селі Дачне Дніпропетровської області, попри заяви військового керівництва держави-агресорки. Про це свідчить відео, опубліковане Генеральним штабом Збройних Сил України.

Таким чином Генштаб спростував заяву начальника Генерального штабу Росії Валерія Герасимова про окупацію населеного пункту.

"Як виглядає "окуповане", за доповіддю Герасимова, село Дачне Дніпропетровської області – показують воїни 46 окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити військових серед зруйнованих будинків. Один із бійців розмахує українським прапором.

30 серпня Герасимов, коментуючи літню наступальну кампанію, заявив, що російські війська нібито подолали інженерні загородження Сил оборони на адміністративній межі Дніпропетровської області та захопили два населені пункти – Дачне та Філія.

