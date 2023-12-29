Херсон находится под огнем российских оккупантов. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации.

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Видео опубликовано в 23:04.

"Херсон прямо сейчас… Город под плотным огнем российских оккупационных войск. Оставайтесь в безопасных местах!" – написал глава ОВА.

В 23:05 местное издание "Мост" сообщило, что разные микрорайоны Херсона слышат звуки дронов и боевую работу защитников, пытающихся их сбивать.

С ночи до утра страна-агрессор терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли четыре человека и десятки получили ранения. В Киеве известно о двух погибших и 28 пострадавших. В Одессе два человека погибли, 15 получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет. В Запорожье 10 пострадавших и погибла женщина. В Харькове погиб мужчина, 11 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

Российские захватчики ударили по городу Смела в Черкасской области – российская ракета попала по частным домам, есть пострадавшие.

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