Херсон під щільним вогнем російських загарбників – відео
Херсон перебуває під вогнем російських окупантів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації.
Відео опубліковано о 23:04.
"Херсон просто зараз… Місто під щільним вогнем російських окупаційних військ. Залишайтеся у безпечних місцях!" – написав голова ОВА.
О 23:05 місцеве видання "Мост" повідомило, що різні мікрорайони Херсона чують звуки дронів та бойову роботу захисників, що намагаються їх збивати.
З ночі до ранку країна-агресор тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей зі 158.
У Дніпрі було влучання в пологовий будинок та торговий центр, у місті загинули чотири людини та десятки отримали поранення. У Києві відомо про двох загиблих та 28 постраждалих. В Одесі двоє людей загинули, 15 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років. У Запоріжжі 10 постраждалих та загинула жінка. У Харкові загинув чоловік, 11 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.
- Російські загарбники вдарили по місту Сміла у Черкаській області – російська ракета влучила по приватних будинках, є постраждалі.
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