У Дніпрі було влучання в пологовий будинок та торговий центр, у місті загинули чотири людини та десятки отримали поранення. У Києві відомо про двох загиблих та 28 постраждалих. В Одесі двоє людей загинули, 15 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років. У Запоріжжі 10 постраждалих та загинула жінка. У Харкові загинув чоловік, 11 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.