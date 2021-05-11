Охранники подозреваемого в госизмене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука не дали эвакуатору забрать его припаркованный на тротуаре улицы Монтажников Mercedes-Benz. Об этом сообщает Цензор.нет.

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Эвакуатор, по данным издания, вызвали активисты. Их возмутило такое наглое нарушение правил дорожного движения – автомобиль занял весь тротуар, пройти по нему было невозможно. По словам активистов, в этом месте машина простояла весь день.

Когда прибыл эвакуатор, охранники Медведчука не дали ему погрузить автомобиль. Через некоторое время они его отогнали.

По информации издания, в доме Медведчука на улице Монтажников продолжается обыск. Начался он как минимум около 15:00.

Сегодня СБУ провела обыски дома у Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Его и депутата Тараса Козака подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что прокуратура будет требовать для Медведчука меру пресечения в виде ареста. Он, по данным СБУ, находится в Украине, Козак – в РФ.

По версии следствия, Медведчук и Козак в 2015 году вступили в предварительный сговор с чиновниками правительства России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку, который на тот момент находился в РФ, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения ВСУ. Кроме того к данному уголовному производству относится факт создания организации Проминь, которая должна была вербовать украинцев в интересах РФ.

В ОПЗЖ назвали обыски "политической расправой над оппозиционным политиком".

Сам Медведчук заявил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия.







Вадим Ребрина

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