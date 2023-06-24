Под Воронежем идут бои между регулярной армией РФ и террористами группы Вагнера, россияне пишут о якобы вертолетном ударе по нефтебазе на окраине города. Об этом сообщило диссидентское издание "Верстка".

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Россияне пишут, что по южной окраине Воронежа был нанесен вертолетный удар возле торгового центра "Твой дом".

Через дорогу от него расположена крупнейшая нефтебаза Воронежской области — издание пишет, что утром там заметили боевиков Вагнера, которые занимали позиции на развязке между трассой М4 "Дон" и дорогой, ведущей прямо в Левобережный район города.

В самом Воронеже звучал сигнал воздушной тревоги.

На опубликованном видео можно заметить сильный пожар и столб черного дыма.

Ранее диктатор Владимир Путин выступил с заявлением насчет "военного мятежа" Пригожина, назвав его "предательством и изменой России" и отдал приказ о "нейтрализации".

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин . Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин заявил , что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией . Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивления", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он не сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.

Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.

Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.

Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.

Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".

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