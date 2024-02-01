Государственная пограничная служба опубликовала кадры возвращения украинских военнопленных из российского плена. Среди них было 26 пограничников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ГПСУ опубликовала кадры эмоций возвращенных из плена украинских защитников.

31 января Украине удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя.

Президент Владимир Зеленский сообщал , что это был 50-й обмен за время полномасштабной войны. В целом Украине удалось вернуть из плена 3035 человек.

Также представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов уточнил, что этот обмен – завершение обмена, который должен состояться во время крушения самолета Ил-76 24 января 2024 года. Он подчеркнул, что были обменены все люди, кроме "списка 65 человек, который озвучивала Россия как будто бы погибших".

Представитель ГУР обратил внимание на то, что все остальные военнопленные из списка 24 января вернулись.

Обмен пленными (Фото: ОП)

3 января 2024 года состоялся 49-й с начала великой войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен, он прошел впервые с августа 2023 года.

Тогда же Россия пыталась дезинформировать, будто в Украину вернулись не 230 пленных, а 173 – мол, за каждого уволенного летом командира из Азовстали нужно было отдать 15 россиян. В Украине опровергли очередной русский фейк.

Уполномоченный ВР по правам человека Лубинец считает, что по состоянию на сегодняшний день обмен военнопленными между Украиной и РФ в формате "всех на всех" невозможен, ведь государство-агрессор не заинтересовано в этом.

Смотрите также: СБУ показала эксклюзивные кадры 50-го обмена военнопленными – видео