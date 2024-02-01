"Привіт, мамо, я повернувся": ДПСУ показала кадри повернення прикордонників з полону – відео
Державна прикордонна служба опублікувала кадри повернення українських військовополонених із російського полону. Серед них було 26 прикордонників.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
ДПСУ опублікувала кадри емоцій повернених із полону українських захисників.
31 січня Україні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що це був 50-й обмін за час повномасштабної війни. Загалом Україні вдалося повернути з полону 3035 людей.
Також представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов уточнив, що цей обмін – завершення обміну, який мав відбутися під час авіакатастрофи літака Іл-76 24 січня 2024 року. Він наголосив, що були обміняні всі люди, окрім "списку з 65 осіб, який озвучувала Росія як начебто загиблих".
Представник ГУР звернув увагу на те, що всі інші військовополонені зі списку 24 січня повернулися.
- 3 січня 2024 року відбувся 49-й від початку великої війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, він відбувся вперше з серпня 2023 року.
- Тоді ж Росія намагалася дезінформувати, нібито до України повернулися не 230 полонених, а 173 – мовляв, за кожного звільненого влітку командира з Азовсталі треба було віддати 15 росіян. В Україні спростували черговий російський фейк.
- Уповноважений ВР з прав людини Лубінець вважає, що станом на сьогодні обмін військовополоненими між Україною та РФ у форматі "всіх на всіх" є неможливим, адже держава-агресор не зацікавлена в цьому.
Дивіться також: СБУ показала ексклюзивні кадри 50-го обміну військовополоненими – відео