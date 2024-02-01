Також представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов уточнив, що цей обмін – завершення обміну, який мав відбутися під час авіакатастрофи літака Іл-76 24 січня 2024 року. Він наголосив, що були обміняні всі люди, окрім "списку з 65 осіб, який озвучувала Росія як начебто загиблих".

Представник ГУР звернув увагу на те, що всі інші військовополонені зі списку 24 січня повернулися.

Обмін полоненими (Фото: ОП)

3 січня 2024 року відбувся 49-й від початку великої війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, він відбувся вперше з серпня 2023 року.

Тоді ж Росія намагалася дезінформувати, нібито до України повернулися не 230 полонених, а 173 – мовляв, за кожного звільненого влітку командира з Азовсталі треба було віддати 15 росіян. В Україні спростували черговий російський фейк.

Уповноважений ВР з прав людини Лубінець вважає, що станом на сьогодні обмін військовополоненими між Україною та РФ у форматі "всіх на всіх" є неможливим, адже держава-агресор не зацікавлена в цьому.

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