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Пылающий Су-25 под Марьинкой. Появилось еще одно видео – вероятно, из окопов россиян видео

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 00:09
Видео из соцсетей
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В сети появилось еще одно видео ликвидации российского штурмовика Су-25 вчера в районе Марьинки, где продолжаются одни из самых ожесточенных боев на фронте. Данные кадры, вероятно, уже были сняты не украинскими силами, а из окопов российских захватчиков.

На видео мужчины нецензурно комментируют факт уничтожения российского самолета и предполагают, что летчик успел катапультироваться.

Вчера Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25 в районе Марьинки.

Позже командование Десантно-штурмовых войск показало видео уничтожение российского самолета. ДШВ уточнили, что самолет врага себе в актив записало подразделение противовоздушной обороны одной из воинских частей.

  • По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны украинские защитники уничтожили уже 307 самолетов россиян, 292 вертолета, тысячи единиц танков, БМП и другой техники, а также ликвидировали более 177 000 захватчиков.

Смотрите также: Сырский показал видео залпов HIMARS: Уничтожают тысячи единиц солдат и техники РФ

Оксана Житнюк
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войнасу-25ДонбассДШВсамолетавиацияМарьинка
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