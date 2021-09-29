СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на "выборах" в нелегитимную Госдуму РФ. По данным ведомства, жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей фактически проигнорировали голосование, но российские кураторы "нарисовали" в ОРДЛО высокую явку и поддержку правящей партии Единая Россия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Сотрудники спецслужбы установили, что автобусы, которые возили "избирателей" из ОРДЛО на территорию России, курсировали полупустые. При этом по документам у них было 100% загрузки мест. Псевдомассовая явка активно освещалась российскими пропагандистами, которые создавали нужную картинку в СМИ.

По информации СБУ, большинство махинаций произведено посредством электронного голосования. "В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей", – говорится в сообщении.

При этом оккупанты обеспечили явку лишь 200 000 жителей ОРДЛО, хотя планировали получить более полумиллиона голосов.

В СБУ говорят, что после завершения голосования россияне свернули массовую паспортизацию жителей ОРДЛО.

В ведомстве напомнили, что в выданных паспортах стоит код несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Таким образом выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора.

СБУ опубликовала прослушку разговоров российского куратора — помощника депутата Госдумы Артема Науменкова — с "участковыми" временно оккупированного города Снежное. В разговорах куратор прямо спрашивал, правильно ли "участковые" убеждают людей голосовать за ЕР, и требовал обеспечить необходимый результат.

При этом одна из них призналась, что "у многих проблема в том, что "мы не хотим выезжать", "вот у нас планы", "вот у нас дела". Участковая на это отвечала: "Ну вы же уже граждане РФ, значит нужно выезжать".

СПРАВКА. 17–19 сентября 2021 года в РФ . 17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму . Частично голосование проходило онлайн/удаленно. Поскольку за годы оккупации части украинского Донбасса там раздали более 650 000 российских паспортов, сотни тысяч таких людей впервые в истории этой войны проголосовали в РФ. Против всех, кто принимал участие в организации и проведении этих "выборов", будут введены санкции СНБО. СБУ открыла уголовное дело. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупанты вывезли в Россию для голосования на "выборах" в Госдуму 230 000 жителей оккупированных территорий Донбасса, еще 150 000 украинцев из ОРДЛО голосовали дистанционно. В Крыму бюджетников насильно заставляли голосовать и делать фото с бюллетенями с "правильным выбором".

После "выборов" в Госдуму США и Великобритания заявили, что не признают итоги голосования, которое прошло на территории временно оккупированного Крыма.

В МИД Турции заявили, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, не признает незаконную аннексию Крыма, потому не признает "выборы" на оккупированном полуострове.

Евросоюз тоже заявил, что не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебимым в поддержке территориальной целостности Украины.

22 сентября Верховная Рада признала российские "выборы", проведенные в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, незаконными, а сформированную по их результатам Госдуму РФ – нелегитимной.

Вадим Ребрина

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