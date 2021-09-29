UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ зафиксировала массовые нарушения на "выборах" в Госдуму РФ: прослушка видео

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 19:20
Скриншот с видео
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Лига чемпионов вернулась. Сегодня "Динамо" играет с "Бенфикой" – где и когда смотреть матч
Лига чемпионов вернулась. Сегодня "Динамо" играет с "Бенфикой" – где и когда смотреть матч

СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на "выборах" в нелегитимную Госдуму РФ. По данным ведомства, жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей фактически проигнорировали голосование, но российские кураторы "нарисовали" в ОРДЛО высокую явку и поддержку правящей партии Единая Россия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сотрудники спецслужбы установили, что автобусы, которые возили "избирателей" из ОРДЛО на территорию России, курсировали полупустые. При этом по документам у них было 100% загрузки мест. Псевдомассовая явка активно освещалась российскими пропагандистами, которые создавали нужную картинку в СМИ.

По информации СБУ, большинство махинаций произведено посредством электронного голосования. "В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей", – говорится в сообщении.

При этом оккупанты обеспечили явку лишь 200 000 жителей ОРДЛО, хотя планировали получить более полумиллиона голосов.

В СБУ говорят, что после завершения голосования россияне свернули массовую паспортизацию жителей ОРДЛО.

В ведомстве напомнили, что в выданных паспортах стоит код несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Таким образом выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора.

СБУ опубликовала прослушку разговоров российского куратора — помощника депутата Госдумы Артема Науменкова — с "участковыми" временно оккупированного города Снежное. В разговорах куратор прямо спрашивал, правильно ли "участковые" убеждают людей голосовать за ЕР, и требовал обеспечить необходимый результат.

При этом одна из них призналась, что "у многих проблема в том, что "мы не хотим выезжать", "вот у нас планы", "вот у нас дела". Участковая на это отвечала: "Ну вы же уже граждане РФ, значит нужно выезжать".

СПРАВКА. 17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму. Частично голосование проходило онлайн/удаленно. Поскольку за годы оккупации части украинского Донбасса там раздали более 650 000 российских паспортов, сотни тысяч таких людей впервые в истории этой войны проголосовали в РФ. Против всех, кто принимал участие в организации и проведении этих "выборов", будут введены санкции СНБО. СБУ открыла уголовное дело. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупанты вывезли в Россию для голосования на "выборах" в Госдуму 230 000 жителей оккупированных территорий Донбасса, еще 150 000 украинцев из ОРДЛО голосовали дистанционно. В Крыму бюджетников насильно заставляли голосовать и делать фото с бюллетенями с "правильным выбором".
  • После "выборов" в Госдуму США и Великобритания заявили, что не признают итоги голосования, которое прошло на территории временно оккупированного Крыма.
  • В МИД Турции заявили, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, не признает незаконную аннексию Крыма, потому не признает "выборы" на оккупированном полуострове.
  • Евросоюз тоже заявил, что не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебимым в поддержке территориальной целостности Украины. 
  • 22 сентября Верховная Рада признала российские "выборы", проведенные в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, незаконными, а сформированную по их результатам Госдуму РФ – нелегитимной.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс выборы сбу ордло госдума
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 