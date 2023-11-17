В районе Авдеевки российские оккупанты запустили тягач МТ-ЛБ с двумя тоннами тротила и запустили на позиции Сил обороны, но он подорвался на мине. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.

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Военные заявляют, что россияне попытались атаковать "шахидом-мотолыгой" украинские позиции.

По дороге боевая машина-камикадзе подорвалась на мине и взлетела на воздух.

На записи можно увидеть эффектный взрыв МТ-ЛБ оккупантов.

Утром в Генеральном штабе заявили, что россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, но несут потери и не имеют успеха, провальными были 17 штурмов в районах Степового, Авдеевки и Первомайского.

16 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что российская армия потеряла 1330 человек, 69 единиц техники и 44 артиллерийских системы за минувшие сутки. В общей сложности РФ потеряла 315 620 захватчиков, количество потерь оккупантов в последнее время варьируется в районе 1000 человек в сутки – цифры совпадают с озвученными западными анонимными должностными лицами.

14 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Силы обороны взяли и удерживают "плацдарм" на левом берегу Днепра.

The Guardian: Западные чиновники оценивают потери России в 300 000 – 400 000.

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