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Біля Авдіївки росіяни начинили "мотолигу" двома тоннами тротилу, вона злетіла в повітря — відео видео

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 10:14
Підрив МТ-ЛБ під Авдіївкою
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У районі Авдіївки російські окупанти запустили тягач МТ-ЛБ з двома тоннами тротилу та запустили на позиції Сил оборони, але він підірвався на міні. Відповідне відео опублікувала пресслужба Сухопутних військ.

Військові заявляють, що росіяни спробували атакувати "шахідом-мотолигою" українські позиції.

Дорогою бойова машина-камікадзе підірвалася на міні й злетіла в повітря.

На записі можна побачити ефектний вибух  МТ-ЛБ окупантів.

Вранці у Генеральному штабі заявили, що росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку, але зазнають втрат і не мають успіху, провальними були 17 штурмів у районах Степового, Авдіївки та Первомайського.

  • 16 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що російська армія втратила 1330 осіб, 69 одиниць техніки та 44 артилерійські системи за минулу добу. Загалом РФ втратила 315 620 загарбників, кількість втрат окупантів останнім часом варіюється в районі 1000 осіб на добу – цифри збігаються з озвученими західними анонімними посадовими особами.
  • 14 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Сили оборони взяли й утримують "плацдарм" на лівому березі Дніпра.
  • The Guardian: Західні чиновники оцінюють втрати Росії у 300 000 – 400 000.

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Дмитро Гриниченко
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