"Узнал из интернета". Разумков - об отставке Данилюка: видео

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал отставку секретаря СНБО Александра Данилюка, рассказав, что узнал о ней из интернета. Об этом он сказал Радио Свобода.

Отвечать на вопрос о причинах увольнения Данилюка спикер не стал, посоветовав обратиться с этим вопросом к самому секретарю Совбеза. "Я не являюсь представителем СНБО. Я уверен, что он достаточно компетентно сможет ответить на любые вопросы, связанные со своей деятельностью", - добавил он.

На слова журналиста, связано ли заявление Данилюка с влиянием на него со стороны бизнесмена Игоря Коломойского, спикер ВР ответил отрицательно. "Нет, к сожалению или к счастью. Насколько я понимаю, это не его позиция, а то, о чем сегодня говорят журналисты", - сказал Разумков.

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