В Днепре после российского ракетного удара сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций спасли из-под завалов женщину. Об этом сообщает ГСЧС.

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Как отмечается, одна из российских ракет попала в Днепре в ангар со строительными материалами, в результате чего возник пожар на площади 400 кв. м.

Спасатели освободили из-под завалов женщину 1970 года рождения, ее отвезли в больницу.

Ночью 28 апреля Россия нанесла ракетный удар по Украине. В Днепре погибли 31-детняя женщина и двухлетняя девочка, травмированы несколько человек, разрушены частный дом и строительная база.

Во время ночной воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.

На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной.

В городе Украинка Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы.

Силы ПВО уничтожили 21 из 23 выпущенных Россией ракет.

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Наталія Медведєва

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