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В Днепре пожарные спасли из-под завалов женщину после российского ракетного удара – видео видео

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28.04.2023, 11:56
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В Днепре после российского ракетного удара сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций спасли из-под завалов женщину. Об этом сообщает ГСЧС.

Как отмечается, одна из российских ракет попала в Днепре в ангар со строительными материалами, в результате чего возник пожар на площади 400 кв. м.

Спасатели освободили из-под завалов женщину 1970 года рождения, ее отвезли в больницу.

  • Во время ночной воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.
  • На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной. 
  • В городе Украинка Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы.
  • Силы ПВО уничтожили 21 из 23 выпущенных Россией ракет.

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Наталія Медведєва
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войнаракетный ударГСЧСднепр
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