В столице Армении Ереване проходят протесты под зданием правительства на фоне новой войны в самопровозглашённом Народном Карабахе, где Азербайджан объявил "антитеррористические меры". Видео с места событий публикуют местные ресурсы.

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Armenpress пишет, что на площади Республики произошла стычка между участниками акции и правоохранителями.

Издание пишет, что с самого начала на площади собрались студенты из Карабаха, к которым впоследствии присоединились другие граждане.

Протестующие выражали тревогу по поводу действий Азербайджана в самопровозглашенном Нагорном Карабахе и призвали руководство страны принять меры по прекращению войны и спасти армян там.

Армяне называют действия Азербайджана в Карабахе "геноцидом".

"Во время акции несколько раз возникала давка между полицейскими демонстрантами, образовавшими стену у входа в правительственное здание, в результате которого пострадал один гражданский", – отмечает СМИ.

По его информации, причиной конфликта стали провокационные действия некоторых граждан, предварительно, правоохранители применили спецмеры, были слышны взрывы.

В соцсетях пишут, что протестующие называют премьер-министра Николая Пашиняна предателем и скандируют требования по его отставке.

Вот еще видео с протеста, на них видны стычки и дым:

В то же время под посольством РФ в Ереване раздаются антироссийские лозунги.

"Бредовые идеи восстановления Советского Союза в воспаленном мозге фашиста, карлика, преступника Путина заставили его пойти на военные преступления в Украине. Сегодня Путин совершает военные преступления в Карабахе... Владимир Путин – подлый трус. Путин убивает армян руками азербайджанцев. Путин 30 лет ставил своих муртадов у власти в Армении, чтобы проводить свою дерзкую имперскую политику. Будьте вы прокляты, отбросы", — говорит один из протестующих.

Также негативно высказываются и в отношении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова:

Тем временем на фронте:

Минобороны Азербайджана призвало находящихся в Карабахе армянских военнослужащих сложить оружие и сдаться.

Хикмет Гаджиев, советник президента Азербайджана по внешней политике, заявил Reuters, что Баку развернул сухопутные войска, прорвавшие армянские позиции в нескольких местах и достигшие некоторых из своих основных целей в Карабахе, отрицающих силы самопровозглашенной республики.

"Обмудсмен" непризнанного Нагорного Карабаха со ссылкой на морг Степанакерта сообщает о 25 погибших, среди которых двое гражданских.

Пока нет возможности проверить правдивость заявлений обеих сторон.

Вот прямой эфир с митинга в Ереване:

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило, что начало "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе: в регионе проходят взаимные обстрелы между азербайджанской и армянской армиями.

Минобороны Азербайджана заявило, что его военные нанесли удар по городу дислокации российского контингента в Нагорном Карабахе.

27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе начались самые масштабные с 1994-го бои с активным применением Азербайджаном дронов. LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику. В ночь на 10 ноября Армения капитулировала.

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