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У Єревані масові мітинги через війну в Карабасі, є сутички з поліцією – відео видео

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 21:17
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У столиці Вірменії Єревані відбуваються протести під будівлею уряду на тлі нової війни у самопроголошеному Народному Карабасі, де Азербайджан оголосив "антитерористичні заходи". Відео з місця подій публікують місцеві ресурси.

Armenpress пише, що на площі Республіки сталася сутичка між учасниками акції та правоохоронцями.

Видання пише, що з самого початку на площі зібрались студенти з Карабаху, до яких згодом приєдналися інші громадяни.

Протестувальники висловлювали тривогу щодо дій Азербайджану у самопроголошеному Нагорному Карабасі та закликали керівництво країни вжити заходів для припинення війни й врятувати вірмен там.

Вірмени називають дії Азербайджану у Карабасі "геноцидом".

"Під час акції кілька разів виникала тиснява між поліціянтами та демонстрантами, які утворили стіну біля входу в урядову будівлю, в результаті якої постраждав один цивільний", – зауважує ЗМІ.

За його інформацією, причиною конфлікту стали провокаційні дії деяких громадян, попередньо, правоохоронці застосували спецзаходи, було чутно вибухи.

У соцмережах пишуть, що протестувальники називають прем'єр-міністра Ніколу Пашиняна зрадником і скандують вимоги щодо його відставки.

Ось ще відео з протесту, на них видно сутички та дим:

Водночас під посольством РФ у Єревані лунають антиросійські лозунги.

"Божевільні ідеї відновлення Радянського Союзу в запаленому мозку фашиста, карлика, злочинця Путіна змусили його піти на воєнні злочини в Україні. Сьогодні Путін скоює воєнні злочини в Карабаху... Володимир Путін – підлий боягуз. Путін убиває вірмен руками азербайджанців. Путін 30 років ставив своїх маріонеток при владі у Вірменії, щоб проводити свою зухвалу імперську політику. Будьте ви прокляті, покидьки", — каже один із протестувальників.

Також негативно висловлюються і щодо міністра іноземних справ РФ Сергія Лаврова:

ДОВІДКА.

Вірменія та РФ входять до одного військового альянсу – Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Проте військові дії зараз йдуть на міжнародно визнаній території Азербайджану, у травні Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності.

У Карабасі після завершення війни 2020 року знаходяться російські "миротворці". Наразі вони себе ніяк не проявили у бою, але військові Азербайджану вже встигли завдати удару по місцю їх дислокації.

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Тим часом на фронті:

Міноборони Азербайджану закликало вірменських військовослужбовців, що перебувають у Карабасі, скласти зброю і здатися.

Гікмет Гаджиєв, радник президента Азербайджану із зовнішньої політики, заявив Reuters, що Баку розгорнув сухопутні війська, які прорвали вірменські позиції в кількох місцях і досягли деяких зі своїх основних цілей у Карабасі. Це заперечують сили самопроголошеної республіки.

"Обмудсмен" невизнаного Нагірного Карабаху з посиланням на морг Степанакерта повідомляє про 25 загиблих, серед яких двоє цивільних.

Наразі немає можливості перевірити правдивість заяв обох сторін.

Ось прямий етер із мітингу в Єревані:

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  • 19 вересня Міністерство оборони Азербайджану заявило, що розпочало "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху: в регіоні відбуваються взаємні обстріли між азербайджанською та вірменською арміями. 
  • 27 вересня 2020-го в Нагірному Карабаху почалися наймасштабніші з 1994-го бої з активним застосуванням Азербайджаном дронів.
  • LIGA.net пояснювала, що відбувається, і вела хроніку. У ніч проти 10 листопада Вірменія капітулювала.

Читайте думку: Зараз рветься остання пуповина, що пов'язує Єреван із Москвою

Артем Джеріпа
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