В сети появилась 3D-визуализация момента стрельбы в кандидата в американские президента Дональда Трампа 13 июля. Видео опубликовало медиа Sky News.

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Компьютерная 3D-визуализация, созданная социальной сетью Point Consciousness, показывает с высоты птичьего полета, как пуля пролетела мимо уха Трампа сразу после того, как он повернул голову.

3D-графика также показывает путь, который прошла бы пуля, если бы Трамп не повернул голову в последнюю секунду.

Дональд Трамп после покушения (Фото: EPA)

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на 45-го президента США Трампа на крышу, на которой был нападавший, поднялся полицейский – он видел Крукса, но не смог воспользоваться своим пистолетом.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения Трампа и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Также покушение осудили европейские и мировые лидеры.

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