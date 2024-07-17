У мережі з'явилася 3D-візуалізація моменту стрільби в кандидата в американські президенти Дональда Трампа 13 липня. Відео опублікувало медіа Sky News.

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Комп'ютерна 3D-візуалізація, створена соціальною мережею Point Consciousness, показує з висоти пташиного польоту, як куля пролетіла повз вухо Трампа одразу після того, як він повернув голову.

3D-графіка також показує шлях, який пройшла б куля, якби Трамп не повернув голову в останню секунду.

Дональд Трамп після замаху (Фото: EPA)

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс. Перед замахом на 45-го президента США Трампа на дах, на якому був нападник, піднявся поліцейський – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для убезпечення Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

Зеленський, коментуючи замах, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Також замах засудили європейські та світові лідери.

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