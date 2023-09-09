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Появилось видео, как утверждается, пожара на воинской части российских захватчиков в Симферополе во временно оккупированном Крыму. Материал распространил ресурс окупантов.

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Украинский Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных пишет , что в Симферополе в российской воинской части на улице Калинина сначала шел дым , а затем раздаются звуки стрельбы.

"Говорят, пожар начался после "бавовны", – сообщил канал впоследствии.

Советник незаконного российского гауляйтера Крыма Олег Крючков заявил, что пожар в воинской части является "обычным бытовым возгоранием".

РосСМИ SOTA публикует еще одно видео с пожаром:

Пока нет возможности проверить эту информацию.

24 августа 2023 года сообщалось, что во временно оккупированном Крыму крылатой ракетой "Нептун" ВМС ВСУ была уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".

25 августа был нанесен удар по российской 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму.

Источники LIGA.net в Службе безопасности Украины сообщили, что это была совместная спецоперация военной контрразведки Службы безопасности Украины и ВСУ.

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