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З'явилось відео, як стверджується, пожежі на військовій частині російських загарбників у Сімферополі у тимчасово окупованому Криму. Матеріал поширив ресурс окупантів.

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Український Telegram-канал "Крымский ветер" з посиланням на місцевих пише, що у Сімферополі в російській військовій частині на вулиці Калініна спочатку йшов дим, а потім лунають звуки стрілянини.

"Кажуть, пожежа почалася після "бавовни", – повідомив канал згодом.

Радник незаконного російського гауляйтера Криму Олег Крючков заявив, що пожежа у військовій частині є "звичайним побутовим загорянням".

РосЗМІ SOTA публікує ще одне відео з пожежею:

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

24 серпня 2023 року повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму крилатою ракетою "Нептун" ВМС ЗСУ було знищено російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" та її "очі" – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет".

25 серпня було завдано удару по російській 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму.

Джерела LIGA.net в Службі безпеки України повідомили, що це була спільна спецоперація військової контррозвідки Служби безпеки України та ЗСУ.

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