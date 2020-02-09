Минобороны: Возвращенные Россией корабли пойдут на ремонт - видео

Корабли, которые незаконно захватила и впоследствии вернула Россия, отправят на ремонт. Об этом сообщило Министерство обороны.

Катер Никополь и буксир Яны Капу уже на следующей неделе будут отправлены на завод, а второй катер, Бердянск, встанет на ремонт несколько позже.

25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить моряков и вернуть корабли. Экипаж освободили в сентябре по обмену. 17 ноября корабли ВМСУ вывели из Керчи, позже появилось видео , как они проходят под арками Крымского моста.

атаковала захватила обязал вывели появилось видео 18 ноября 2019 года, состоялась передача Украине этих кораблей.

Позже стало известно, что они находятся в "угробленном" состоянии - россияне забрали оттуда даже плафоны и унитазы .

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