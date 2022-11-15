Сегодня россияне совершили 85 ракетных ударов по Украине, преимущественно били по объектам инфраструктуры, но "враг своего не добьется". Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.

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"Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется. Еще впереди может быть около 20 ударов, так что очень прошу вас всех: берегите себя и будьте в укрытиях некоторое время", – сказал Зеленский.

Он также сказал, что во многих городах украинцы остались без света, но нергоснабжение будут восстановлено, уверяет президент.

Сегодня Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Во многих городах сработала ПВО, а воздушная тревога объявлена по всей стране, кроме Крыма. В результате атаки полностью обесточены Житомир, также частично без света остались Львов, Ровно и Харьков.

В Киеве в результате российской ракетной атаки есть попадания в жилые дома в Печерском районе. Начались пожары, известно об одном погибшем. Также в Киеве и области начались аварийные отключения света.

Сегодняшняя массированная ракетная атака РФ "превзошла" 10 октября, когда армия РФ выпустила 84 ракеты по Украине. Сегодня – около сотни.

Сегодня в Индонезии стартовал саммит G20. Путин туда отправил вместо себя Лаврора, а Зеленский выступил в онлайн-формате. Ермак назвал сегодняшнюю ракетную атаку ответом России на мощную речь Зеленского на G20.

В обращении к саммиту Зеленский заявил, что Украина не пойдет на подписание условных новых минских соглашений. Для окончания войны Россия должна вывести войска с украинской территории.

Лавров на G20 сказал, что Украина "затягивает решение конфликта". Ему ответил Подоляк – заявил, что война продолжается из-за неготовности России перестать убивать украинцев.

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Оксана Житнюк

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