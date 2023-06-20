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Зеленский: Сейчас наши воины на юге и на востоке очень активно уничтожают врага видео

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 22:26
Видео: Офис президента
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Украинские воины сейчас и на юге, и на востоке очень активно ликвидируют российских оккупантов. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

Комментируя очередную российскую ночную атаку "шахедами" и обстрел армией РФ херсонских спасателей, Зеленский подчеркнул, что украинские воины "обязательно ответят террористам на всю эту подлость".

"Каждый такой российский удар, каждый такой теракт – это каждый раз аргумент, что нет и не будет у российских оккупантов шансов остаться где-то на украинской земле. Убийцам и террористам места здесь нет и никогда не будет", – заявил Зеленский.

Он отметил, что сейчас украинские воины на востоке и на юге страны "очень активно уничтожают врага, физически очищая Украину". Президент заверил, что "так будет и дальше".

"Защита от террора – это уничтожение террористов", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто сейчас воюет – особенно выделил бойцов, выполняющих боевые задачи в Запорожской и Донецкой областях.

  • Во вчерашнем видеообращении Зеленский сообщил, что у Украины нет потерянных позиций – только освобожденные. У РФ – только потери. Также он подчеркнул, что дальнобойные ракеты Storm Shadow сейчас делают "очень полезную и точную работу".
  • В Минобороны подчеркнули, что украинским воинам сложно продвигаться на юге, потому что враг сопротивляется. Защитники сталкиваются со "сплошным заминированием".
  • На Бахмутском направлении продолжается продвижение ВСУ по флангам. РФ активизировалась на Лимано-Купянском направлении, но Силы обороны отбивают атаки и сбивают российские разведывательные дроны.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийвойнаконтрнаступление
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