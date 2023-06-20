Українські воїни зараз і на півдні, і на сході дуже активно ліквідовують російських окупантів. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

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Коментуючи чергову російську нічну атаку "шахедами" та обстріл армією РФ херсонських рятувальників, Зеленський наголосив, що українські воїни "обов’язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість".

"Кожен такий російський удар, кожен такий теракт – це щоразу аргумент, що немає і не буде у російських окупантів шансів залишитись десь на українській землі. Вбивцям і терористам місця тут немає і ніколи не буде", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що зараз українські воїни на сході і на півдні країни "дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну". Президент запевнив, що "так буде і надалі".

"Захист від терору – це знищення терористів", – заявив Зеленський.

Він подякував всім, хто зараз воює – особливо виокремив бійців, які наразі виконують бойові задачі у Запорізькій та Донецькій областях.

У вчорашньому відеозверненні Зеленський повідомив, що в України немає втрачених позицій – лише звільнені. У РФ – тільки втрати. Також він наголосив, що далекобійні ракети Storm Shadow зараз роблять "дуже корисну і точну роботу".

У Міноборони наголосили, що українським воїнам складно просуватися на півдні, бо ворог чинить опір. Оборонці стикаються із "суцільним замінуванням".

На Бахмутському напрямку триває просування ЗСУ флангами. РФ активізувалась на Лимано-Куп'янському напрямку, але Сили оборони відбивають атаки та збивають російські розвідувальні дрони.

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