COVID-19. Киев и четыре области лидируют по выявленным заболевшим за сутки – статистика
В Украине суточное число выявленных заболевших COVID-19 близится к рекорду. Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Киеве
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве – 1213 случаев. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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В топ-5 по официальной суточной заболеваемости также вошли Днепропетровская (1023), Черкасская (800), Киевская (774) и Запорожская (708) области.
По всей Украине за сутки выявили 12 496 заболевших, рекорд был 14 ноября – 12 524. Данные по заболевшим в Киеве и областях:
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Киев – 53 855 заболевших (1213 за сутки);
Харьковская область – 49 067 (663);
Львовская – 38 577 (607);
Одесская – 34 806 (630);
Ивано-Франковская – 29 542 (570);
Черновицкая – 29 126 (434);
Киевская – 26 561 (774);
Ровенская – 25 904 (308);
Тернопольская – 24 242 (304);
Житомирская – 23 988 (541);
Хмельницкая – 23 952 (405);
Днепропетровская – 23 900 (1023);
Запорожская – 20 733 (708);
Закарпатская – 20 146 (320);
Волынская – 19 648 (351);
Сумская – 19 514 (611);
Донецкая – 18 257 (544);
Полтавская – 16 418 (534);
Черкасская – 15 033 (800);
Винницкая – 14 306 (203);
Николаевская – 13 394 (396);
Черниговская – 12 456 (336);
Херсонская – 7624 (267);
Луганская – 5286 (71);
Кировоградская – 3818 (65).
Нет статистики с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.
- 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, предварительно – до конца месяца. Также был отмене адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.
- Мэры ряда городов высказали недовольство введением карантина выходного дня, назвав его абсурдом и дуростью. В Кабмине грозят штрафами мэрам, которые отказываются вводить карантин выходного дня.
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