COVID-19. Киев и четыре области лидируют по выявленным заболевшим за сутки – статистика

В Украине суточное число выявленных заболевших COVID-19 близится к рекорду. Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Киеве

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве – 1213 случаев. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В топ-5 по официальной суточной заболеваемости также вошли Днепропетровская (1023), Черкасская (800), Киевская (774) и Запорожская (708) области.

По всей Украине за сутки выявили 12 496 заболевших, рекорд был 14 ноября – 12 524. Данные по заболевшим в Киеве и областях:

Читайте также: Коронавирус унес рекордное число жизней: Украина на 16 месте в мире по умершим за сутки

Нажмите на карту, чтобы увеличить

Киев – 53 855 заболевших (1213 за сутки);

Харьковская область – 49 067 (663);

Львовская – 38 577 (607);

Одесская – 34 806 (630);

Ивано-Франковская – 29 542 (570);

Черновицкая – 29 126 (434);

Киевская – 26 561 (774);

Ровенская – 25 904 (308);

Тернопольская – 24 242 (304);

Житомирская – 23 988 (541);

Хмельницкая – 23 952 (405);

Днепропетровская – 23 900 (1023);

Запорожская – 20 733 (708);

Закарпатская – 20 146 (320);

Волынская – 19 648 (351);

Сумская – 19 514 (611);

Донецкая – 18 257 (544);

Полтавская – 16 418 (534);

Черкасская – 15 033 (800);

Винницкая – 14 306 (203);

Николаевская – 13 394 (396);

Черниговская – 12 456 (336);

Херсонская – 7624 (267);

Луганская – 5286 (71);

Кировоградская – 3818 (65).

Нет статистики с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.

11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, предварительно – до конца месяца. Также был отмене адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

Мэры ряда городов высказали недовольство введением карантина выходного дня, назвав его абсурдом и дуростью. В Кабмине грозят штрафами мэрам, которые отказываются вводить карантин выходного дня.

Читайте также: Ученые узнали количество и вес коронавирусных частиц в больном – и в мире. Это впечатляет

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.